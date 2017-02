La Raggi dichiara guerra ai parcheggiatori abusivi

"Roma dichiara guerra ai parcheggiatori abusivi. Grazie al nuovo Piano Sicurezza della Capitale, soltanto nelle ultime due settimane sono state fermate 66 persone alle quali sono state elevate sanzioni e requisiti i proventi delle attività illecite. È un primo passo realizzato con l'utilizzo del personale in borghese: una novità per Roma". Così la sindaca M5S di Roma Virginia Raggi annuncia su Facebook il giro di vite dell'amministrazione capitolina sull'annosa questione e il lavoro delle pattuglie della polizia locale. "Gli agenti sono intervenuti nei parcheggi degli ospedali, nel quartiere Eur, sul Lungotevere, a Corso Vittorio, nella zona del Verano e di Viale Regina Margherita. E presto in altre zone della città" aggiunge la sindaca. Il bilancio delle ultime due settimane? Già 66 multati. E invita i cittadini a segnalare le illegalità