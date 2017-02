Paura a Maccarese, villa esplode dopo una fuga di gas: ferita una donna

Un villino è esploso vicino Roma, a Maccarese, dopo una fuga di gas. Salvata tra le fiamme una donna rimasta ustionata e trasportata in ospedale. L'incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 21, in via delle Stelle 1, all'interno di un fabbricato composto da quattro abitazioni a schiera. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco supportatat dal CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico).