Assalto al deposito di slot machine, sparatoria a San Cesareo

Un commando di quattro persone ha assaltato questa sera, intorno alle 19, un magazzino di una ditta che si occupa di noleggio, installazione e recupero incassi di slot machine, a San Cesareo (Roma). Volti coperti e pistole in pugno hanno fatto irruzione nella struttura in via Maurizio Iaconelli, arraffando una montagna di monete ancora all'interno delle macchinette e minacciando i dipendenti in servizio.

Alcuni di questi, riusciti a nascondersi nei locali, hanno chiamato i carabinieri ma, all'arrivo sul posto delle pattuglie di San Cesareo e della compagnia di Palestrina, i malviventi hanno iniziato a sparare più colpi in direzione dei militari che hanno risposto al fuoco.

La sparatoria è andata avanti fino a quando i quattro si sono convinti a salire sul Range Rover con il quale stavano per fuggire e dove avevano già caricato decine di cartoni con le monete. La fuga a piedi, nelle campagne della zona industriale, è riuscita solo a uno dei rapinatori, tuttora ricercato.

Gli altri tre, tutti romani, sono stati bloccati in una strada poco lontana dal magazzino e arrestati. Feriti, ma non in modo grave, due di loro trasportati negli ospedali di Tor Vergata e Palestrina. L'intero bottino è stato recuperato così come le quattro pistole utilizzate per il colpo. Impegnati nei rilievi i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Frascati.