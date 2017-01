Trovato il cadavere di un ragazzo in un'auto parcheggiata in via Fancelli

Un ragazzo di 29 anni è stato trovato senza vita ieri pomeriggio, intorno alle 18,30, all’interno di una Fiat 500 della Enjoy. Notato da un passante, che ha poi dato l’allarme al 112, era seduto lato guida all’interno dell’auto parcheggiata in via Roberto Fancelli, a Torre Spaccata. La morte, secondo un primo esame fatto dal medico legale sul posto, sarebbe stata causata da un’overdose. Ipotesi avvalorata anche dal ritrovamento di una siringa accanto al giovane. Il corpo è stato portato all’obitorio per l’esame autoptico, sul caso indagano i carabinieri della Stazione Alessandrino e i colleghi della VII sezione del Nucleo Investigativo intervenuti per i rilievi.