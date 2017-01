Il Campidoglio rischia la bancarotta

L'approvazione finale dell' Assemblea capitolina all'agognato Documento previsionale di Bilancio 2017-2019 è prevista per martedì. L' attesa è comunque tutta per l'«appuntamento» in procura di Virginia Raggi, previsto per domani, a rinviato, su richiesta dell' avvocato che segue il sindaco di qualche giorno, comunque entro la settimana.

Il «caso Marra» infatti pesa, e peserà ancora per molto, su clima e andamento dei lavori capitolini. Lavori concentrati, al momento, a portare a casa l'approvazione della manovra finanziaria triennale entro il 31 gennaio. La data non è casuale...

