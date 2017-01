Una carambola incredibile, in piena notte: l’auto che va in testa coda, i semiassi che si spezzano e la corsa che finisce contro un pesante cancello ai bordi della strada. E’ di due feriti gravi, una delle quali in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata e 4 altre persone costrette al Pronto soccorso, il bilancio dell’incidente che si è verificato poco dopo la mezzanotte lungo la via Appia Nuova, nel territorio comunale di Ariccia in prossimità del Santuario della Madonna di Galloro.

La Smart sulla quale viaggiavano due 23enni, una di Genzano e l’altra di Ariccia, uscendo a velocità probabilmente sostenuta da una curva, ha finito con l’invadere la corsia opposta: la Smart si è scontrata prima contro una Fiat Panda sulla quale si trovavano due ragazzi, quindi contro una Ford Fiesta guidata da una 40enne del posto e alla fine si è schiantata su una grossa cancellata.

I soccorritori della polizia stradale, del 118 e dei vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per far uscire gli occupanti dagli abitacoli e trasferirli in ospedale: la via Appia Nuova è rimasta chiusa fino alle prime luci dell’alba. Ad avere la peggio è stata la ragazza che si trovava sul sedile del passeggero della Smart e che ora è gravissima a Tor Vergata. La polstrada ha disposto l’esame tossicologico sull’amica che conduceva l’auto.