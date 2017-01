Spari davanti a un bar in via Luigi Capuana, caccia a un 30enne

Prima il litigio, poi gli spari. Un 30enne poco dopo le 18 ha esploso cinque colpi di pistola crivellando la vetrata di un bar in via Luigi Capuana senza però ferire nessuno. Ad allertare la polizia è stato un ufficiale dell'esercito che, sentiti gli spari, si è affacciato in strada ed ha visto l'uomo scappare via a piedi facendo perdere le proprie tracce. Nessuno avrebbe visto bene l'uomo in faccia. La polizia è a caccia di un 30enne con i capelli corti, neri e alto un metro e ottanta. Sotto la lente degli inquirenti le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.