Effetto terremoto, crollano le mura Aureliane

Una porzione di Mura Aureliane (circa 10 mq del paramento settecentesco) è crollata in viale del Policlinico, angolo via Montebello, non lontano dal Ministero dei Trasporti. L'area, già interessata da lavori di consolidamento, è stata transennata. "È un effetto delle recenti scosse di terremoto" spiega la Sovrintendenza capitolina specificando che i tecnici sono "tempestivamente intervenuti e che il distacco è avvenuto in una porzione delle mura già interessata da una messa in sicurezza per la presenza di lesioni". L'area di sicurezza è stata ulteriormente ampliata e si sta procedendo a ulteriori verifiche nel tratto di mura interessato dal distacco. Sul posto è già intervenuta l'impresa per posizionare una grata a ulteriore protezione della zona.