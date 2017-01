Roma, Grillo scarica la Raggi: mi hai ingannato. Il pianto della sindaca

La Procura accelera sulla Raggi finita sul registro degli indagati con le accuse di abuso d'ufficio e falso ideologico per la nomina di Renato Marra a numero uno del Dipartimento del Turismo del Comune di Roma, fratello dell'ex capo del personale del Comune Raffaele Marra. In attesa dell'interrogatorio, previsto per la prossima settimana, la Procura punta a stringere i tempi chiudendo con un giudizio immediato questo capitolo dell'inchiesta che riguarda anche altri incarichi firmati dal primo cittadino. La settimana prossima sarà dunque cruciale e il filone giudiziario si intreccerà con quello politico.

Oltre che dai magistrati romani la sindaca deve difendersi anche dal leader del M5s Beppe Grillo, sempre più indispettito da come sta andando la prima amministrazione a 5 stelle nella Capitale. Di più, il capo politico del Movimento 5 Stelle è furioso, anche perché per salvare la Raggi ha cambiato il codice di comportamento per i parlamentari e sindaci indagati.

A far esplodere il comico-politico sono state le chat su WhatsApp con Marra ma soprattutto l'accusa di falso. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la telefonata tra Grillo e la Raggi dopo l'annuncio dell'invito a comparire della Procura è stata soprattutto un monologo da parte del comico, e dai toni altissimi. La sindaca avrebbe solo risposto un timido "ciao" per poi subire le ire del capo (con gli occhi lucidi e le mani nei capelli, pare) culminate in un commiato che suona come l'interruzione della fiducia nei confronti di Virginia: "Mi hai ingannato", urla Grillo.

La ricostruzione a firma di Fabrizio Roncone è totalmente respinta da Grillo che minaccia querela e lancia l'hashtag #fakecorriere. "Virginia Raggi ha adempiuto ai doveri indicati dal nostro codice etico (da poco elogiato pubblicamente da Nino Di Matteo) informando tempestivamente il movimento e i cittadini dell'invito a comparire che ha ricevuto l'altro giorno. Lei è serena e io non posso che esserle vicino in un momento che umanamente capisco essere molto difficile", scrive Grillo sul suo blog, riferimento della galassia grillina. "I giornalisti del Corriere della Sera sono molto male informati o volutamente disinformati - continua - La ricostruzione della telefonata pubblicata oggi è totalmente falsa, nonché ridicola. Altro che post verità, siamo arrivati alla fantanotizia, alla fake news come sistema. Mi dispiace per i lettori di questo giornale, che continuano a spendere soldi per ricevere notizie finte e inventate. Che senso ha spendere soldi per essere presi in giro? Valuterò con i miei avvocati l'ipotesi di una querela e pretendo un'immediata rettifica via web".