Ai Parioli nel quartiere dei ricchi spunta la segnaletica fai da te

Se la segnaletica orizzontale non c'è basta disegnarla con il gesso. Succede a Roma nel quartiere romano dei ricchi, i Parioli, dove in via Giovanni Bellotti Bon un residente ha deciso che fosse meglio la segnaletica fai-da-te piuttosto che niente. Così, armato di gesso bianco e tanta pazienza, ha realizzato sull'asfalto i triangoli, i segnali stradali che obbligano l'automobilista a dare precedenza in prossimità di un incrocio.