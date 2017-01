Incendio nel container, un morto a San Basilio

Un corpo carbonizzato è stato ritrovato dai vigili del fuoco di Roma intervenuti, nella tarda serata di ieri per spegnere un incendio divampato in zona San Basilio. In fiamme un container nei pressi di un autodemolitore. Sul posto è intervenuta la polizia.



Ancora da verificare le cause del rogo, probabilmente legate alla bombola del gas che si trovava dentro il container. La persona deceduta sarebbe una donna.