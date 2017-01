Incendio in appartamento a Roma ai Parioli, strada chiusa e zona evacuata

Incendio in un appartamento in via Eustachio Manfredi 9/11, zona Parioli a Roma. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco che stanno operando anche con l'ausilio di un'autoscala. Le fiamme hanno coinvolto due stanze dell'appartamento. Al momento non risultano feriti. Difficoltà alla viabilità circostante causata dalla chiusura della strada.