I revisori approvano il bilancio della giunta Raggi

L'Oref ha dato il via libera al bilancio della Raggi. L'organo dei revisori, dopo la bocciatura del 20 dicembre scorso, ha promosso la finanziaria del Campidoglio e il documento unico di programmazione. «I revisori, sulla base dell'attività svolta da questa giunta e delle variazioni che sono intervenute all'interno del bilancio, variazioni minimali, hanno dato parere favorevole. Ovviamente il parere è corredato da alcune raccomandazioni (12 ndr), che rappresentano le criticità di cui tutti i romani sono al corrente, le passività potenziali che si sono venute a creare in decenni e che questa amministrazione si trova a dover gestire». Lo ha detto l'assessore capitolino al bilancio Andrea Mazzillo intervenendo in assemblea capitolina dopo l'arrivo del parere dell'Oref sul bilancio di previsione modificato dalla giunta.

E la Raggi ha twittato: #RomaRiparte con il nostro progetto di bilancio di previsione.