Fiamme e paura, ad Anzio va a fuoco una villetta

Fiamme in una villetta ad Anzio, sul litorale romano. Poco dopo le 20 le squadre del Comando di Roma sono intervenute in via Santo Anastasio 1 per spegnere un incendio scoppiato nelle stanze al piano terra di una villa. Sul posto due Squadre di Vigili del fuoco e un'autobotte. C'è voluta circa un'ora per spegnere il rogo ma grazie all'intervento tempestivo dei pompieri l'incendio non si è propagato.