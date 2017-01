Barista ubriaco al volante investe motociclista e scappa a Roma

I Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un barista romano di 23 anni che alla guida di un'Audi A3 procedeva a folle velocità in via Fabriano, bloccato al termine di un breve inseguimento. Il giovane una volta fermato dai Carabinieri è stato subito sottoposto all'alcool test risultando positivo, con un tasso alcolemico pari a 1,9 gr/l.

A seguito di accertamenti è emerso che il 23enne pochi istanti prima, in via Casale di San Basilio, aveva investito un motociclista di 33 anni, cittadino romano, soccorso e trasportato prima presso l'ospedale «Sandro Pertini» dove gli sono state diagnosticate gravi lesioni interne e fratture importanti e successivamente trasferito al policlinico Umberto I e dove si trova in prognosi riservata, molto grave. Arrestato dai Carabinieri, il 23enne è stato poi accompagnato in caserma a disposizione dall'Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere di lesioni personali gravissime e fuga di conducente in caso di lesioni personali stradali.