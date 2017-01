Va a cena con le amiche e lascia la figlia di due anni da sola in albergo, denunciata

Lascia la figlia di circa due anni in stanza per uscire e andare a mangiare con l'amica con cui divideva la camera in un Bed and breakfast in zona Prati. Per questo la madre, filippina di 21 anni, è stata denunciato dagli agenti del commissariato Prati per abbandono di minore. Secondo quanto si è appreso, l'allarme è scattato intorno alle 23 quando la bimba ha iniziato a piangere. Allertate le forze dell'ordine, entrano in camera, con l'aiuto del proprietario della struttura alberghiera che ha aperto la porta della stanza, e trovano la bimba da sola. Poco dopo è rientrata la madre con due amiche (tutte erano a Roma per turismo) che si sarebbe giustificata dicendo che era uscita solo per pochi minuti.