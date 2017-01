Allarme bomba in via Cavour, paura al corteo Almaviva per un pacco sospetto

Attimi di paura corteo dei lavoratori dell'Almaviva in corso a Roma e bloccato per la presenza di un pacco sospetto rinvenuto durante le bonifiche lungo l'itinerario, in via Cavour. La manifestazione è ripresa subito dopo le verifiche degli artificieri che dopo aver messo in sicurezza l'area e radiografato il pacco, hanno constatato che si trattava di un falso allarme.