Domenica ecologica a Roma, nuovi orari per il divieto di circolazione

Il Campidoglio ha rimodulato gli orari di divieto alla circolazione dei veicoli previsti in occasione della «domenica ecologica», domani 22 gennaio. Al fine di consentire il servizio di controllo da parte della Polizia Locale, connesso alle esigenze di potenziamento della vigilanza per il regolare afflusso di spettatori allo stadio Olimpico per la partita di calcio in programma alle 20,45, è stata disposta la modifica dello stop al traffico secondo i seguenti orari: 07.30 - 12.30 e 15.30 - 19.

Il divieto totale della circolazione è prevista per tutti i veicoli dotati di motore endotermico nella zona a traffico limitato denominata «Fascia Verde» del Pgtu (Piano generale del traffico urbano). Sono esentati dalle restrizioni i veicoli a trazione elettrica e ibridi, i veicoli alimentati a metano e a GPL, gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 6, gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6, i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro 2, i motocicli a 4 tempi Euro 3. Per cercare di abbassare i livelli di inquinanti nell'aria è previsto anche il contenimento delle emissioni degli impianti di riscaldamento.

In occasione della domenica ecologica, soprattutto durante le fasce orarie di interdizione, sarà garantito come di consueto il potenziamento del trasporto pubblico locale. La Polizia di Roma Capitale si occuperà di vigilare al fine di garantire l'osservanza delle limitazioni da parte dei cittadini.