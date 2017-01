Blitz dei centri sociali nell'ex deposito Atac "promesso" dall'assessore Berdini

Un ex deposito Atac nei pressi della basilica di San Paolo è stato occupato da esponenti dei Movimenti di Lotta per la casa. gli attivisti hanno compiuto il blitz al termine della manifestazione di solidarietà con i lavoratori Almaviva cui avevano preso parte. Quindi la nuova iniziativa compiuta anche con ex sgomberati dalla palazzina a Colle Monfortani sulla via Prenestina. "Stop sgomberi, Casa, reddito, dignità", le parole chiave del blitz. Sul posto agenti della polizia di Stato. "Al deposito Atac di San Paolo interviene telefonicamente l'assessore Berdini, fissando un incontro con lui", riferiscono i Blocchi precari metropolitani. L'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale era già intervenuto nei giorni scorsi durante lo sgombero del centro sociale Alexis sulla via Ostiense.