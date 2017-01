Auto contro ambulanza a Ostia, muore la paziente

Incidente stradale questa mattina alle 10 circa ad Ostia su via dei Romagnoli altezza via delle Canarie. Per cause in corso di accertamento nello scontro sono state coinvolte una Smart e un'ambulanza diretta all'ospedale Grassi che trasportava una donna di 88 anni. Secondo quanto riferito la paziente è stata trasferita su un'altra ambulanza. All'arrivo in ospedale la donna era deceduta. Al momento non è possibile stabilire se la morte dell'88enne sia connessa all'incidente stradale o ad altre cause. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale X Gruppo Mare.