Panico e caos a Roma, scuole, metro e uffici pubblici evacuati. Convocata task force in Campidoglio

Tutti fuori. Di corsa. Troppo forti le scosse di terremoto. Troppa la paura. Così i bambini sono stati fatti uscire dalle classi per scongiurare eventuali incidenti. Lo stato degli istitituti scolastici della Capitale, infatti, è tale che le maestre e i rappresentati di istituto non si sono sentiti di rischiare. Dal nord al sud della città, quindi, molti presidi, in autonomia, hanno deciso l'evacuazione delle scuole. In particolare nel municipio XV, una delle aree dove maggiormente si sono avvertite le scosse di terremoto, l'assessore alla Scuola, Pasquale Russo, ha chiesto a scopo precauzionale lo sgombero di tutti gli istituti del territorio. In altri plessi, invece, i ragazzi sono stati comunque fatti uscire dalle aule e portati all'aperto, ad esempio nei cortili o nei giardini delle scuole.

Stessa situazione per molti uffici comunali. Evacuati. Così come la metropolitana. Chiusa in via precauzionale. E sospese le visite al Quirinale.

Il sindaco di Roma Virginia Raggi ha convocato d'urgenza una riunione del Centro Operativo Comunale (COC). Disposte anche le indagini ispettive per la verifica delle condizioni degli edifici pubblici e delle scuole. "Non c'è alcun motivo di allarme a Roma", ha assicurato la sindaca Virginia Raggi: "Abbiamo comunque convocato una riunione di emergenza con tutte le parti coinvolte, allertato le pattuglie della Polizia locale per effettuare le prime verifiche e adesso partiranno tutti i sopralluoghi necessari. Per precauzione sono state momentaneamente chiuse le linee della metro, mentre non è stata emessa alcuna ordinanza di chiusure delle scuole".

La metro è poi stata riaperta nel primo pomeriggio dopo tutte le verifiche tecniche. Non risultano al momento danni anche nel resto della città e le scuole domani resteranno regolarment aperte.

Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale stanno effettuando verifiche sul territorio comunale. Dalle 11.20 per consentire le opportune verifiche tecniche è stato sospeso il servizio sull'intera tratta delle linea della metropolitana A, B e B1. È stato immediatamente attivato un servizio bus navetta. Per arrivare in centro città ci sono degli autobus sostitutivi, ma sono talmente pieni di passeggeri che pochi fortunati riescono a salirci. Diversi rimangono per strada, sperando nel bus successivo e i taxi sono introvabili. Il Comune ha deciso di aprire la zona a traffico limitato del centro storico di Roma per agevolare la circolazione dopo la chiusura della metro.