La Raggi rassicura: domani a Roma scuole aperte. Ma il liceo Vivona resta chiuso

Domani il liceo Vivona all'Eur resterà chiuso perché sono state riscontrate crepe. La notizia arriva subito dopo l'annuncio del sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Non ho emesso ordinanza chiusura asili e scuole domani a Roma per Terremoto. Rassicuro genitori: smentisco false notizie che circolano", ha scritto su Twitter la sindaca.

Non ho emesso ordinanza chiusura asili e scuole domani a Roma per Terremoto. Rassicuro genitori: smentisco false notizie che circolano — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 18 gennaio 2017

Ma in verità, i vigili del fuoco, chiamati dal personale in servizio nell'istituto Vivona, hanno messo i sigilli. Così domani gli studenti resteranno a casa. I genitori del piccoli romani tutto il giorno hanno preso d'assalto i centralini telefonici del Comune e della Protezione civile. E comunque i controlli continueranno anche domani.

Chiuse resteranno anche le scuole di Frascati. «A seguito delle quattro violente scosse di terremoto che si sono verificate in Centro Italia, l'ultima alle ore 14.33, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, alle ore 16.30 nella Residenza Comunale di Palazzo Marconi, il Commissario Straordinario Bruno Strati ha indetto una riunione tecnico-operativa», si legge in una nota del Comune di Frascati. «Erano presenti all'incontro - continua la nota - il segretario Comunale Senzio Barone, la Comandante della Polizia Locale Barbara Luciani, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ernesto Mastrantonio, la Dirigente del III Settore Rita Fabi, il Direttore Generale Paride Pizzi, il Responsabile del Gruppo Falco di Protezione Civile Giulio Di Giulio». «Inoltre, sono stati chiamati a partecipare anche i Dirigenti delle Scuole comunali e di quelle provinciali. Il Commissario Straordinario Strati al termine della riunione ha emesso un'ordinanza di chiusura (la N. 5 del 18 gennaio 2017) di tutte le scuole di Frascati di ogni ordine e grado, pubbliche e private, a scopo precauzionale e cautelativo al fine di permettere verifiche visive dello stato degli edifici», conclude la nota.