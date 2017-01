Il terremoto scuote anche i Castelli romani Frascati e Grottaferrata evacuano le scuole

Tremano anche i Castelli romani. Le tre fortissime scosse che hanno interessato ancora una volta il Centro Italia sono state nettamente avvertite nella provincia di Roma dove la terra aveva già tremato lievemente lo scorso fine settimana.

In molti comuni è scattata l'evacuazione delle scuole, sia quelle di competenza comunale che le superiori. In ogni caso la scelta finale è stata lasciata ai dirigenti scolastici ma un po' ovunque i ragazzi sono scesi nei cortili ed in strada e molti sono stati quelli che anche in mancanza di indicazioni specifiche, come ad esempio ad Albano Laziale, hanno deciso di tornare a casa. A Frascati il commissario Strati in concerto con i dirigenti scolastici ha disposto l'evacuazione dei plessi comunali: così anche a Grottaferrata ed identiche decisioni sono state assunte dai sindaci e dai dirigenti di Monte Compatri, Marino, Monte Porzio Catone, Rocca Priora.