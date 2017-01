Vandali scatenati al Colosseo, sul pilastro compaiono le scritte: "Balto e Morte"

Non c'è pace per il Colosseo. Prima la tentata irruzione della notte da parte di due turisti, poi il ritrovamento questo pomeriggio di due scritte, soltanto macabre o forse minacciose, è presto per dirlo, sulle colonne del monumento simbolo della Capitale. Macabre perché con una bomboletta nera è stato scritto "Morte". Il Colosseo è presidiato da alcune volanti fisse di giorno e in pattuglia di notte, ma i responsabili del gesto non sono riusciti a passare inosservati. Il commissariato del Celio sta visionando le immagini delle telecamere di sicurezza e sta indagando sulla vicenda.

Nella notte, invece, due turisti brasiliani hanno scavalcato i cancelli di protezione dell'Anfiteatro Flavio. Uno dei due, nella caduta, si è rotto il bacino ed è stato portato in codice rosso all'ospedale San Giovanni. L'uomo, tuttora ricoverato, non è in pericolo di vita. È successo intorno alle due di notte. Sul posto sono intervenuti la polizia e il 118. I due giovani dovranno rispondere del reato di invasione di edificio. Un'intrusione finita male, a differenza di quella dei videoattivisti che qualche mese fa riuscirono a salire fino alla sommità del Colosseo per girare un filmato pubblicato su YouTube. Anche allora passarono inosservati.