Piovono calcinacci dal ponte, via del Cappellaccio chiusa al traffico

Resta chiuso il ponte di via del Cappellaccio a Roma per instabilità e caduta calcinacci post-terremoto. I vigili del fuoco intervenuti sul ponte sovrastante la via del Mare e via Ostiense, hanno constatato, in corrispondenza dell'intradosso del cavalcavia, l'ossidazione ed il rigonfiamento dei ferri di armatura con relativa espulsione del copriferro. Così, in attesa dei lavori di messa in sicurezza, è scattato il divieto di fermata e sosta 0-24 con rimozione su entrambi i lati e il divieto di transito veicolare e pedonale.