Emergenza neve a Roma, pronto il piano della Raggi

"Abbiamo predisposto un piano operativo dettagliato per affrontare eventuali emergenze legate a neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, rassicura i cittadini sulle previsioni meteo da brivido un'ondata di gelo polare che oggi dovrebbe investire anche la Capitale rischiando di metterla in crisi. Per fronteggiare l'eventuale nevicata in città, su indicazione del primo cittadino, è stata organizzata una riunione del centro operativo comunale (Coc) tra polizia locale, dipartimenti del Campidoglio Sviluppo, Infrastrutture e Ambiente e rappresentanti dei Municipi, insieme con la Protezione Civile. I veicoli della polizia locale di Roma Capitale sono già pronti con catene a bordo e sacchi di sale.