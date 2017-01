Da oggi e per tre giorni stop ai veicoli più inquinanti a Roma

I livelli dell'inquinamento a Roma sono ancora oltre i limiti, per questo il Campidoglio ha deciso il blocco del traffico per tre giorni a partire da oggi. Un provvedimento, però, che interessa solo per i veicoli più inquinanti. L'ordinanza firmata dalla sindaca Raggi prevede limitazioni della circolazione per i veicoli inquinanti di più vecchia generazione per le giornate di oggi, domani e dopodomani (lunedì 16 gennaio) con alcune differenze.

Il divieto di circolazione privata sarà in vigore all'interno della Fascia Verde. Oggi e domani (sabato 14 e domenica 15 gennaio) il blocco del traffico è valido nella fascia oraria 7.30-20.30 per ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 a due, tre o quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

Per quanto riguarda le auto le limitazioni riguardano gli autoveicoli a benzina Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, e quelli a gasolio Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Lunedì 16 gennaio, invece, fermo restando i provvedimenti permanenti già adottati, le limitazioni del traffico nella Fascia Verde tra le 7.30 e le 20.30 riguarderanno: ciclomotori e motoveicoli Euro 0 ed Euro 1 a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi; autoveicoli alimentati a benzina Euro 2.

Per capire se queste misure basteranno a far rientrare i valori dell'inquinamento entro i limiti consentiti bisognerà aspettare le prossime rilevazioni. Secondo la delibera numero 76 del 28 ottobre 2016 al raggiungimento di cinque giorni di sforamenti si dovranno fermare gli Euro 3 a benzina. Un provvedimento che, se la situazione non dovesse cambiare in meglio, potrebbe diventare essere applicato giovedì. Poi toccherebbe al blocco di tutti i diesel, esclusi gli Euro 6. Si spera nel frattempo in un aiuto anche dalle condizioni meterologiche sotto forma di precipitazioni.