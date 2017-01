Il gelo fa una vittima a Roma: morta una clochard italiana di 53 anni

Aveva creato un ricovero di fortuna in una roulotte parcheggiata in via di Santa Petronilla nella zona di Tor Marancia. Ma non è bastato per proteggerla dalle temperature polari che hanno colpito Roma in questi giorni. Una clochard italiana di 53 anni è stata trovata morta nella tarda serata di ieri. Sul posto i carabinieri e il 118. Secondo i primi esamei del medico legale, la donna sarebbe morta per cause naturali legate al freddo.