Aurelia Cade albero sui binari, bloccata la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia

Circolazione sospesa dalle 14.45 fra Roma Aurelia e Roma San Pietro, sulla linea Roma-Civitavecchia-Grosseto, per un albero caduto sui binari che ha danneggiato la linea elettrica di alimentazione dei treni. I treni percorrono itinerari alternativi (via Ponte Galeria) con allungamento dei tempi di viaggio fino a 15 minuti e non effettuano le fermate di Roma Aurelia e Roma San Pietro. Attivato un servizio con autobus sostitutivo fra Maccarese-Fregene, Roma Aurelia e Roma San Pietro. Sul posto i tecnici di RFI per rimuovere l'ostacolo e ripristinare le normali condizioni di circolazione.