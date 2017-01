Virginia Raggi gioca d'anticipo sui magistrati e chiede la revoca della nomina del fratello di Raffaele Marra

Potrebbe essere il motivo di un avviso di garanzia che, ormai, sembra ad un passo dall'essere notificato. Forse per questo Virginia Raggi, nel giorno in cui il tribunale del Riesame ha respinto la scarcerazione di Raffaele Marra, ha chiesto agli uffici del Campidoglio di procedere all'annullamento in autotutela dell'affidamento dell'incarico di direttore del dipartimento turismo a Renato Marra, fratello di Raffaele.

La nomina è al centro di un'indagine che preoccupa e non poco il Campidoglio ma, soprattutto, è stata oggetto di un parere dell'Autorità nazionale anticorruzione che, lo scorso 21 dicembre, l'aveva bocciata per "conflitto d'interesse".

Applausi da Di Battista Ospite di Otto e mezzo su La7 il deaputao Alessandro Di Battista plaude alla decisione della sindaca: "Credo si veda una presa distanza di Virginia Raggi, oggi ha annullato la nomina del fratello di Marra".