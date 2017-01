Entra nella basilica di Santa Maria Maggiore e sfregia due sacerdoti

Paura nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Un uomo di 42 anni, originario di Roccasecca in provincia di Frosinone, è entrato all'interno della chiesa e con un coccio di bottiglia, per motivi ancora da chiarire, ha aggredito il sagrestano della basilica e ha ferito al volto un altro sacerdote, padre superiore dei frati dell'Immacolata.

Il sagrestano,sfregiato dallo zigomo al mento è stato portato all'Umberto I in codice rosso. Non è in pericolo di vita. L'aggressore, un senza fissa dimora con precedenti contro il patrimonio, è stato fermato da pattuglia dei carabinieri di piazza Dante in servizio nei dintorni della basilica ed è stato arrestato. "Non ce l'avevo con loro due - avrebbe detto ai militari -, ma sono un incompreso, la Chiesa non mi ha capito".