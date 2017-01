Roma, incendio nell'ex centro di accoglienza per migranti Baobab

Le fiamme sono divampate intorno alle 2.30 e i vigili del fuoco, intervenuti con quattro mezzi, hanno dovuto lavorare fino alle 6.30 per spegnere l'incendio che, nella notta, ha danneggiato l'ex centro accoglienza per i migranti Baobab di Roma. Ancora da chiarire le cause del rogo che ha fatto crollare una parte di tetto di 300 metri quadrati circa, composto da legno e lamiera. Il centro era stato sgomberato e chiuso qualche mese fa e al suo posto è sorta una tendopoli. Il timore è che si possa essere trattato di un incendio doloso.