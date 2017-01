Nevica e sul monte Giano ricompare la scritta Dux

Non è certo la prima volta che capita. Basta un po' di freddo, la prima neve, ed ecco comparire sul Monte Giano, il gruppo montuoso in provincia di Rieti che segna il confine tra Lazio e Abruzzo, la scritta Dux. È successo anche stavolta e ovviamente il "fenomeno" è stato subito notato e fotografato. La scritta, ben visibile anche da Roma (anche se la distanza tra la Capitale e il Monte Giano è di circa 90 chilometri in linea d'aria) fu realizzata con circa 20.000 pini nel 1939 dalla Scuola Allievi Guardie Forestali di Cittaducale che vollero così omaggiare Benito Mussolini.

Negli ultimi anni è stata al centro di una "polemica" quando, sulla scia della proposta del deputato Pd Emanuele Fiano che ha chiesto di vietare la vendita di gadget fascisti, qualcuno suggerì ironicamente di "abbattere la montagna".