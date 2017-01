Cimici in Campidoglio? Virginia Raggi e la Procura smontano la bufala di Salvatore Romeo

Ormai il MoVimento 5 Stelle è diventato bravissimo. Completamente preso dalla battaglia anti-bufale ha deciso di fare da solo. Di costruirle e smontarle senza ricorrere ad aiuti esterni né a tribunali del popolo. A fare da apripista non poteva che essere la città di Roma. Intervistato da Il Messaggero l'ormai ex capo segreteria di Virginia Raggi, Salvatore Romeo, ha lanciato la bomba. E raccontando della sue riunioni sul tetto del Capidoglio con la sindaca, ha spiegato: "Sapevamo delle cimici in Comune dal secondo giorno di governo della città. Sul tetto ci saremo andati quindici volte".

In molti hanno subito sottolineato la gravità dell'affermazione. Chi ha avvisato Romeo e Raggi delle cimici? E perché non hanno denunciato la cosa? Perché si ritiravano sul tetto? Cosa avevano da nascondere?

Purtroppo era una "bufala". A smentire Romeo ci ha pensato, attraverso fonti anonime, la Procura ("gli uffici del Comune non sono stati oggetto di alcuna attività di intercettazione") ma soprattutto la sindaca che, intercettata dai giornalisti, ha replicato: "Magari le mettessero, così saprebbero che non abbiamo nulla da nascondere".