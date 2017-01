La gaffe di Beppe Grillo: celebra il Capodanno di Virginia Raggi ma la foto è dei fuochi di Ignazio Marino

Povero Beppe Grillo, ormai non gliene va bene una. Soprattutto quando si tratta di Roma e Virginia Raggi. L'ultima gaffe riguarda il Capodanno low cost organizzato dalla sindaca. Per alcuni è stato un flop, per il leader del MoVimento 5 Stelle, ovviamente, un successo senza precedenti. Tanto che ha deciso di celebrarlo ufficialmente sulla propria pagina Facebook. Peccato che, per farlo, il comico abbia preso una foto che immortalava i fuochi d'artificio sparati quando in Campidoglio c'era Ignazio Marino una cosa che non è sfuggita a Daniele Cinà che ha subito denunciato il bluff su Twitter.

Un minuto di silenzio per @beppe_grillo che per esaltare il capodanno di Virginia Raggi usa la foto del capodanno 2015!

Adoro. pic.twitter.com/1TaylChSp0 — danielecina (@danielecina) 2 gennaio 2017