Meningite, morto l'uomo di Alatri ricoverato a Roma

È morto stamattina, intorno alle 12, l'uomo di Alatri ricoverato ieri al policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato colpito da meningite pneumococcica. La vittima, un ristoratore di 50 anni titolare di un noto locale nella cittadini ciociara, era stato colpito dal virus lo scorso 31 dicembre. Ricoverato presso l'ospedale locale, era stato poi trasferito nel reparto malattie infettive del "Fabrizio Spaziani" di Frosinone. Visto il peggiorare delle condizioni, ieri era stato trasportato al policlinico Umberto I ma purtroppo non c'è niente da fare.

"Il paziente era affetto da meningite pneumococcica - spiega all'Agi il primario di infettologia del policlinico, Vincenzo Vullo - quindi non causata da meningococco, pertanto non era contagioso, e non si è resa necessaria profilassi per le persone a lui vicine. L'uomo purtroppo è arrivato qui già gravissimo, era in rianimazione ma non ha fatto in tempo a rispondere alle terapie".