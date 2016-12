Maestra elementare muore di meningite, decine di alunni sottoposti alla profilassi

Aveva 52 anni la maestra elementare morta lunedì a Roma per meningite meningococcica. E fino all'ultimo giorno di scuola ha continuato regolarmente ad insegnare. Anche per questo ora, nel quartiere Garbatella, gli abitanti sono terrorizzati da una possibile epidemia di meningite. La donna, molto conosciuta nella zona, insegnava matematica nell'istituto "Cesare Battisti", frequentato da circa 450 studenti. Venerdì, prima che i bambini iniziassero le vacanze natalizie, aveva fatto regolarmente lezione entrando in contatto con decine di loro. Il timore è che qualcuno possa essere stato contagiato è altissimo.

Il ricovero e l'allarme Tutto si è svolto nel giro di 48 ore. La maestra, ricoverata il giorno di Natale all'ospedale San Giovanni, è stata poi trasferita al Policlinico Gemelli dove è morta il 26 dicembre. A questo punto la Asl RmC, attraverso la scuola, ha inviato una mail alle famiglie invitandole a sottoporre a profilassi i propri figli. "Il nostro servizio in data 27-12-16 alle ore 15,15 - si legge nella comunicazione - è venuto a conoscenza di un caso di Meningite Batterica di n.d.d. relativo alla docente della Scuola Primaria Cesare Battisti di Roma ricoverata il 25-12-16 all’Osp. S. Giovanni di Roma e trasferita il 25-12-16 al Policlinico Gemelli di Roma, dove è deceduta il 26- 12-16. Presi contatti telefonici con i rispettivi Laborat. di Microbiologia dei suddetti ospedali, è stata consigliata la profilassi antibiotica indicata per la Meningite Meningococcica, già praticata dal personale sanitario e dai familiari della paziente. Si raccomanda previo consulto con il medico curante o pediatra, l’assunzione per gli adulti, che abbiano avuto contatti stretti in un luogo chiuso per più ore al giorno con la professoressa, di una cpr di Ciprofloxacina 500 mg. e l’assunzione di Rifampicina 600 mg. 1 cpr due volte al dì per due giorni per gli alunni della classe, ove insegnava la suddetta docente".