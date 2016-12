Crolla palazzina ad Acilia, forse una fuga di gas

Una palazzina di due piani è crollata, probabilmente è esplosa, alla periferia di Roma. Sul posto i carabinieri, tre ambulanze del 118, vigili del fuoco e l'eliambulanza. I soccorritori stanno scavando tra le maceri alla ricerca di eventuali persone coinvolte. Un uomo e una donna di 68 anni sono stati estratti vivi. Il primo, con ferite lacerocontuse e traumi su tutto il corpo, è stato trasportato all'ospedale Grassi con codice giallo. La seconda, con traumi da schiacciamento, in codice rosso al Policlinico Gemelli.

A quanto si apprende risulterebbero disperse altre due persone: una donna e la figlia di 8 anni. Il marito e l'altro figlio della coppia non sarebbero stati in casa al momento dell'esplosione. L'incidente si è verificato in via Giacomo della Marca al civico 36, in zona Acilia-Dragoncello. L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella di una fuga di gas. L'esplosione sarebbe avvenuta al piano terra. Un portavoce della società Italgas fa comunque sapere che "dai primi accertamenti effettuati dai nostri tecnici gli impianti di competenza della società posizionati lungo il muro di cinta della palazzina crollata, e quindi in luogo esterno, sono risultati integri".

La palazzina si trova a poche centinaia di metri da un plesso della scuola Giovanni Paolo II, già evacuato per un abbassamento del terreno, e da via Camillo da Albino, chiusa anche questa per un importante cedimento dell'asfalto.