Fiamme sul balcone, evacuato un palazzo di sei piani

Sono appena scoccate le 18 quando le squadre del Comando di Roma intervengono in via Antonio Pisano 16 per un incendio scoppiato sul balcone di un appartamento al terzo piano di una palazzina di sei. Sul posto arrivano tre mezzi dei Vigili del fuoco e spengono l'incendio mentre il palazzo viene fatto evacuare. I proprietari dell'appartamento superiore a quello dove il rogo è esploso sono stati trasportati in ospedale per i controlli.