Caos Metro C, rissa alla fermata Torre Gaia e servizio sospeso

Una rissa sulla banchina della fermata Torre Gaia, alle 19 di oggi, ha mandato in tilt il servizio della metro C per mezz'ora. Treni sospesi fino all'arrivo della polizia che ha identificato e fermato cinque stranieri: due romeni, un pakistano e due domenicani. Ritardi e disagi per i pendolari che da poco sono potuti salire sui convogli tornati a circolare regolarmente.