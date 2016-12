Perde il controllo e finisce con la moto contro un albero: muore 17enne

Perde il controllo della moto e finisce contro un albero. È morto così Luca Miozzi, un ragazzo di 17 anni dopo lo schianto al km 24.700 della Cristoforo Colombo tra via Canale della Lingua e l'incrocio di Casal Palocco. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale di Roma Capitale, il giovane centauro in sella a una moto Aprilia Derbi 125 ha perso il controllo del mezzo per cause imprecisate ed è andato a sbattere contro un albero mentre si trovava nella corsia centrale direzione Roma. Inutili i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari che hanno solo potuto constatare la morte.