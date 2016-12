Virginia Raggi si commuove alla messa della Caritas: "È un momento complesso"

Si è commossa per ben due volte Virginia Raggi, partecipando nel pomeriggio alla messa di Natale nell'ostello della Caritas di Roma, intitolato a monsignor Luigi Di Liegro. La prima quando un violino ha suonato "Tu scendi dalle stelle". La seconda quando ha preso la parola al termine della funzione officiata dal cardinale vicario Agostino Vallini, alla presenza di monsignor Enrico Feroci. "È un momento un po' complesso" ha detto rivolta alla la platea che l'ha ripagata con un sentito applauso.

"Noi vogliamo prendere esempio da voi - ha proseguito dopo aver bevuto un bicchiere d'acqua - non lasceremo indietro nessuno, non è facile ma noi vogliamo farlo. E lo vogliamo fare con un percorso di legalità, che non dà risposte immediate, ma vogliamo farlo e costruire proprio il senso di comunità".

Poi, all'uscita dalla funzione, la sindaca ha spiegato ai giornalisti che la messa è stata "intensa, toccante, in un luogo simbolico e in un momento difficile per la città di Roma".