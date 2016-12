Caos a Roma per una targa "confusa"

Paura in via Sistina, nel cuore di Roma, dove una macchina con targa francese è stata inseguita e bloccata dai poliziotti con il sospetto che all’interno potessero esserci dei terroristi. Sul posto prima i poliziotti con i mitra spianati, pronti a entrare in azione, quindi gli artificieri che hanno verificato la presenza di esplosivo all’interno dell’auto bloccata anche grazie al traffico nel triangolo tra piazza di Spagna, via Veneto e piazza Barberini.

I due algerini sono stati portati negli uffici di piazza del Collegio Romano, mentre l’auto - che in un primo tempo si credeva rubata e con targa italiana - in realtà è stata confusa dal sistema Mercurio. La piattaforma tecnologica della Polizia di Stato, operativa per la prima volta a Terni a maggio scorso, è costituita da un tablet (che può anche essere rimosso e utilizzato all'esterno) e da una telecamera esterna utilizzata per il servizio di lettura automatica delle targhe. Fortunatamente si è trattato di un errore, ma la prontezza degli agenti intervenuti immediatamente si è dimostrata all’altezza del delicato periodo di allerta massima.