Raggi torna all'attacco: "Imu alla Chiesa? Ci stiamo lavorando"

C'è da aspettarsi il pagamento dell'Imu da parte degli immobili di proprietà della Chiesa? "Stiamo lavorando su quello". Così la sindaca di Roma all'inaugurazione di un centro di accoglienza per le donne vittime di violenza annuncia che presto presentarà il conto del Campidoglio al Vaticano sulle strutture utlizzate come esercizi commerciali. "Dobbiamo tagliare una serie di sprechi e recuperare risorse dovunque. Stiamo mettendo in campo politiche di recupero che di fatto non possono trovare scrittura sul bilancio perché non sono mai state messe in atto - ha spiegato il primo cittadino - Ci hanno detto che non possiamo metterle nel previsionale perché non abbiamo un dato storico sul quale basarsi. È una nuova avventura anche questo bilancio per individuare risorse che ovviamente non sono tasse in più ma sono proprio nuove entrate che non c'erano mai state prima, perché si è sempre chiuso un occhio. L'attenzione ai servizi è massima perché è questo che deve fare un'amministrazione, dare servizi".