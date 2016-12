Un altro schiaffo a Virginia Raggi I revisori bocciano il bilancio del Campidoglio

Non c'è pace per Virginia Raggi. L'Organismo di revisione economico-finanziaria (Oref) del Campidoglio, ha infatti bocciato il bilancio di previsione 2017-2019. I revisori hanno giudicato "non sufficienti gli spazi di finanza pubblica necessari al rispetto dell'equilibrio finanziario in relazione alle necessità che potrebbero rivelarsi rispetto al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, alle passività potenziali comunque presenti e a tutte le altre criticità evidenziate".

Per questo hanno espresso "parere non favorevole sulla proposta di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019". "L'Amministrazione - prosegue l'Oref - pur esprimendo nei documenti programmatici l'eventualità che il saldo di finanza pubblica possa non essere rispettato, non ha tuttavia previsto gli interventi correttivi necessari ed indispensabili per la salvaguardia degli equilibri di bilancio".

A dare notizia del parere non favorevole dell'organismo di revisione è stato il presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Che poi, incontrando i capigruppo, ha deciso di sospendere la seduta di oggi e di sconvocare quella di domani".