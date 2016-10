Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Il Consiglio di Amministrazione della LUISS, presieduto da Emma Marcegaglia, ha nominato Rettore dell’Università fino ad aprile 2018, la Professoressa Paola Severino, che succede al professore Massimo Egidi. Personalità nota al Paese oltre che per i suoi molti successi professionali, Paola Severino ha ricoperto incarichi prestigiosi a livello istituzionale, culminati nella nomina a Ministro della Giustizia, in uno dei momenti più delicati della vita del Paese. Durante la sua esperienza governativa, ha contribuito al recupero della reputazione internazionale dell’Italia, con una legge contro la corruzione e l’illegalità, che porta il suo nome, riconosciuta da molti paesi come esempio di eccellenza giuridica. Parallelamente alla sua intensa attività pubblica e forense, la Severino ha da sempre coltivato la sua passione per lo studio e l’insegnamento , che l’hanno portata a diventare prima titolare della Cattedra di Diritto Penale in LUISS, successivamente Preside del Dipartimento di Giurisprudenza e, dal 2007, Prorettore Vicario dell’intera Università.

Redazione online