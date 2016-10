Servizi sociali, la Raggi annuncia i fondi

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Spulciando nel disastrato bilancio di Roma Capitale sono venuti fuori 9 milioni di euro per dare continuità ai servizi sociali in tutta la città evitando la sospensione del sostegno a disabili, anziani, famiglie povere e ai bambini disabili nelle scuole. La copertura finanziaria era scaduta il 30 settembre. L’arrivo di fondi è stato annunciato ieri dal sindaco Virginia Raggi a piazza Sempione, nell’Aula consiliare del III Municipio, piombando a Monte Sacro quasi alle 14. Assieme alla prima cittadina, Laura Baldassarre, assessore comunale ai Servizi sociali, Roberta Capoccioni, presidente del Terzo e Giuseppe Sartiano, suo assessore alle Politiche Sociali. Una bella sferzata, quindi, grazie a fondi ritrovati. «È una variazione importante di bilancio - ha esordito il sindaco - Abbiamo cercato fra le singole voci dei conti di Roma Capitale, peraltro non in ordine e abbiamo trovato 11 milioni operando maggiori economie. Nove milioni, appunto, per i servizi sociali. Riusciamo così a dare quella continuità al servizio che ultimamente era venuta a mancare per un’errata programmazione in sede di previsionale di bilancio». Come mai la presentazione proprio a piazza Sempione? La lombardiana presidente del III Municipio, Roberta Capoccioni, ha presieduto nello stesso pomeriggio un’assemblea, sempre in Aula consiliare, sempre sullo stesso argomento, evento annunciato ormai da giorni e che doveva essere foriero di novità. L’appuntamento municipale pomeridiano c’è stato, ma ci ha pensato la Raggi ad anticipare tutto cinque ore prima, elencando cifre e scopi. Per l’assistenza scolastica agli alunni disabili, vanno 3.181.391 euro, di questi, 433.470 al III Municipio, secondo in classifica per l'ammontare dello stanziamento, preceduto dal IX Municipio. Sei milioni al Sia, Sostegno Inclusione Attiva e la carta elettronica prepagata (mai decollata prima) per famiglie bisognose aiutandole nel fare la spesa. «La carta acquisti fu decisa dal governo nazionale nel 2012: a Roma non è mai partita neppure in fase di sperimentazione – ha sottolineato la Raggi – Il sostegno economico è per famiglie in condizioni precarie con almeno un figlio minorenne o disabile o una donna in stato di gravidanza». La domanda può essere inoltrata al Municipio a partire dal 6 ottobre. Il provvedimento sul Sai fu stabilito dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevedendo «non solo sostegno economico, ma reinserimento sociale dando autonomia alla famiglia», ha rimarcato la Raggi, un programma personalizzato in azione concertata con servizi sanitari, scuole, terzo settore, centri per l’impiego, mantenuto grazie anche a 7 milioni stanziati dal governo. Con ordine, per l'assistenza scolastica agli alunni disabili 433.477 euro vanno al III Municipio, 350.000 al VII, 150.000 al X, 260.000 al XIII, 212.921,78 euro destinati al XIV Municipio, 1.260.000 euro al IX, 415.000 al XX Municipio, 100.000 all'XI.

Giuseppe Grifeo