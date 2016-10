Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Accucciati in un angolo con un braccio a reggere la testa stanca. Distesi, tra il viavai di poliziotti e gente comune, a recuperare ore di sonno perse in strada a mendicare o in chissà quale anfratto della città. Hanno 12, 14 anni al massimo, i vestiti troppo stretti o troppo larghi, scarpe sporche con suole stufe di camminare e sorrisi sbiaditi. Sono i ragazzini sen- za un tetto e nessuno che li aspetti. Rifiutati pure dai centri per minori, ormai al collasso, e ospitati tra mille difficoltà in più commissariati di polizia di Roma. È il caos. «Da qualche giorno, per le carenze organizzative del sistema accoglienza - spiega Domenico Pianese, segretario generale aggiunto del Coisp - decine di ragazzini per lo più egiziani, senegalesi e albanesi, stazionano nei principali commissariati in attesa che i servizi sociali individuino case famiglia o strutture in grado di ospitarli. Solo al commissariato Viminale ci sono 14 ragazzini che i poliziotti accolgono come possono. La maggior parte delle volte si presentano spontaneamente. Abbiamo provato a indagare su chi e come li porti negli uffici di via Farini, ma niente. Quando arrivano, come prima cosa, vengono attivate tutte le strutture dovute: case famiglia, servizi sociali, tribunale dei minori. Poi, avendo da questi ormai sempre una risposta negativa, alla polizia non resta che farsi carico di minorenni che non possono essere rimessi in strada».

Silvia Mancinelli