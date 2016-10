Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Non si placano le polemiche sull'impiego dei vigili urbani della Capitale nei campi nomadi di via di Salone per i piantonamenti. "Allarme topi e tubercolosi - denuncia l'Ugl - Il servizio va sospeso, non spetta alla polizia locale occuparsi di sorveglianza negli accampamenti".

Redazione online