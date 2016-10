Rapinatore incastrato dalle impronte sul registratore di cassa

Altri articoli che parlano di... Categorie (1) Roma Capitale



Era pronto a tutto, ma non era pronto a mettersi i guanti e ha finito per lasciarci lo zampino. Lascia le proprie impronte sul registratore di cassa: rapinatore incastrato da se stesso, arrestato dalla Polizia di Stato. La rapina era andata in scena in via Siculiana, a Torre Angela, a Roma. Due uomini sono entrati in un negozio e, arma in pugno, hanno minacciato il titolare «ripulendo» la cassa del denaro contante. Le indagini, affidate agli investigatori del Commissariato Casilino, hanno consentito in breve tempo all'individuazione di uno dei due malviventi. Determinanti per rintracciare il rapinatore, poi arrestato, sono state proprio le impronte digitali lasciate dall'uomo. Al termine dei rilievi della polizia scientifica infatti è emersa la sua identità in quanto il bandito era già presente negli archivi della banca dati delle forze dell'ordine. I poliziotti lo hanno individuato presso la sua abitazione ed accompagnato negli uffici di polizia. Al termine delle verifiche, comprese le immagini della video sorveglianza dell'esercizio commerciale che hanno dato conferma delle sue responsabilità, l'uomo è stato arrestato. Prosegue l'attività d'indagine degli investigatori volte all'individuazione del complice.

Fra. Mar.